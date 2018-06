(shareribs.com) London 22.06.18 - Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich am Freitag nach oben, gestützt von Berichten über die iranische Haltung zu einer Lockerung der Förderkürzungen vor dem OPEC-Treffen in Wien. Das am Freitag und Samstag stattfindende Treffen der OPEC wurde mit Spannung erwartet. Im Vorfeld dessen haben Russland und Saudi-Arabien sich bereits darauf verständigt, dass man eine Steigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...