Mit zahlreichen Änderungen und Ergänzungen wird in diesem Jahr die überarbeitete Fassung der VDE-AR-N 4105 (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz) veröffentlicht. Dies ist notwendig geworden, da es gegenüber der Ausgabe von 2011 technologische Veränderungen und Fortschritte gegeben hat, die in der aktuellen Ausgabe Berücksichtigung finden. Darüber hinaus muss jedes EU-Mitgliedsland die Network-Codes des RfG (Requirements for Generators) umsetzen.

In Deutschland erfolgt die Umsetzung dieser Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger im Niederspannungsnetz mit der überarbeiteten Ausgabe der VDE-AR-N 4105 sowie einer neuen VDE-AR-N 4100. Die neue VDE-AR-N 4100 löst u.a. die VDE-AR-N 4101 und 4102 ab und vereint alle weiteren Anforderungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz in einem Dokument. Die bislang bekannten Regeln sind überarbeitet in das neue Dokument eingeflossen (mit Ausnahme der VDE-AR-N 4105) und an den Stand der Technik angepasst. Auch sind die technischen Anforderungen an Speicher aus dem FNN-Hinweis »Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz« in die VDE-AR-N 4100 eingeflossen und damit normativ anzuwenden. Die VDE-AR-N 4100 gilt im Zusammenhang mit der VDE-AR-N 4105 auch für Erzeugungsanlagen die neu errichtet werden. Für bestehende Anlagen gibt es keine Anpassungspflicht sofern ein störungsfreier und sicherer Betrieb möglich ist.

Laut der Vorgabe des Network-Codes sind die neuen Anwendungsregeln ab dem 27.4.2019 anzuwenden. Bis zu diesem Datum besteht eine Übergangs- bzw. Einführungsfrist und es darf auch noch nach dem bisherigen Regelwerk gebaut werden. Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen der VDE-AR-N 4105 im Überblick:

Ergänzung des Anwendungsbereichs um Speicher

Zuordnung Leistungsklassen nach RfG;

Anforderungen an den Nachweis der elektrischen Eigenschaften;

Einführung einer PAV, E-Überwachung;

Steckerfertige Erzeugungsanlagen

Q(U)-Kennlinien-Regelung;

Dynamische Netzstützung;

Anforderungen NA-Schutz und Kuppelschalter;

Überarbeitung der Bilder in den Anhängen

Aufnahme eines Übersichtsschaltplan.

Neue Zertifikate gefordert

Für die Umsetzung der Zuordnung der Leistungsklassen nach RfG sind in Deutschland Erzeugungseinheiten, die eine Erzeugungsanlage mit einem PAmax ?75?A - den Auszug »Netzrückwirkungen« aus dem Prüfbericht erforderlich. Im Unterschied zum Konformitätsnachweis sind Einheitenzertifikate von einer unabhängigen und zertifizirter Zertifizierungsstelle auszustellen. Eine Hersteller-Selbsterklärung ist nicht mehr möglich.

Einführung der Einspeisebegrenzung

Ein neuer Begriff zum Anschlusses von Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz ist die PAV,E-Überwachung. Dieses als Einspeisebegrenzung fungierendes Betriebsmittel ermöglicht es, eine von der installierten Leistung abweichende Anschlussleistung ...

