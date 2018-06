Der ukrainische Energiekonzern Naftogaz will außerhalb Schwedens weiter Vermögenswerte des russischen Gaskonzerns Gazprom pfänden lassen. Zwar habe ein Berufungsgericht in Stockholm das Urteil eines Stockholmer Schiedsgerichts vom März 2018 vorläufig ausgesetzt, demzufolge Gazprom 2,6 Milliarden US-Dollar als Schadensersatz für nicht gelieferte Gasmengen an Naftogaz zu zahlen habe. Die Aussetzung gelte laut Naftogaz allerdings nicht außerhalb von Schweden. Man habe Gazprom deshalb aktuell aufgefordert, ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...