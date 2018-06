Allen Power-to-X-Technologien (Power-to-Gas, Power-to-Liquid, Power-to-Heat) sind zur Zeit viel diskutiert. Sie haben alle eines gemeinsam: sie nutzen überschüssigen Strom für weitere Anwendungen und dienen damit quasi als Stromspeicher für Überschüsse aus Erneuerbaren Energien (EE). Mit den Power-to-X-Technologien lässt sich Energie in unterschiedliche Energieformen bzw. Betriebsstoffe wandeln.

Vor dem Hintergrund der Energiewende und aufgrund des wachsenden Anteils Erneuerbarer Energien fluktuiert die zur Verfügung stehende Energie. Während bei einem zentralen Energieversorgungssystem die Menge der eingespeisten Energie kontrolliert erfolgte, ist dies bei regenerativen Energien aus Sonne und Wind nicht ohne weiteres möglich. Zwar lässt sich ungefähr abschätzen und errechnen, wieviel Leistung die EE-Anlagen voraussichtlich erbringen. Doch Jahres-, Tages- und wetterbedingte Schwankungen beeinflussen die Stromerzeugung von Erneuerbaren Energien. Nimmt man nun die Nachfrageseite, also den Verbraucher hinzu, so variiert hier der Strombedarf ebenso. Wie lässt sich also Erzeugung und Verbrauch bei Erneuerbaren Energien zusammenbringen?

Hierfür braucht es auf der einen Seite Energiespeichersysteme und zum anderen intelligente Mess- und Steuerungssysteme. Mittels dezentraler Energiespeicher kann Energie direkt vor Ort aufgenommen werden, nämlich immer dann, wenn sie gerade im Überschuss vorhanden ist.

Über Lastgang- und Energiemanagementsysteme lassen sich Fluktuationen ausgleichen. Sie sorgen für stabile Netze und eine sichere Energieversorgung in einem auf Erneuerbaren Energien basierenden Energiesystem.

Bedeutung von Power-to-Heat (P2H)

Genau hier kommt Power-to-Heat ins Spiel, denn mit Power-to-Heat-Systemen ist beides möglich: Zum einen lässt sich damit Energieerzeugung und -verbrauch vor Ort dezentral regeln. P2H-Anlagen können die Funktion eines Energiespeichers und -verwerters übernehmen, um beispielsweise die vorhandene Stromleitung nicht ausbauen zu müssen. Zum anderen kann Energie je nach Bedarf dem Wärmenetz zugeführt werden. Beides bringt Kostenvorteile für Anlagenbetreiber mit sich. Durch gezielte Abnahme aus dem Stromnetz lassen sich Zusatzeinnahmen über Regelenergie erzeugen. Zwar sind die Preise für Regelenergie in letzter Zeit gesunken. Aber immerhin trägt dies zu 20?% bis 30?% zur Amortisation der Investition in eine Power-to-Heat Anlage bei.

Parallel hat der Eigenverbrauch an Bedeutung gewonnen, besonders bei bald aus dem EEG fallenden Anlagen. Über Power-to-Heat lässt sich überschüssiger Strom aus Erneuerbaren Energien sinnvoll nutzen.

Gleichzeitig können andere Anlagen der Wärmeenergieversorgung entlastet oder rückgebaut werden. So kann der Verbrauch von fossilen Energieträgern reduziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...