Ich habe an dieser Stelle eigentlich bisher selten über die drei Autobauer im DAX, also BMW, Daimler und Volkswagen (VW) geschrieben. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich an die Zukunft der Elektromobilität und daher Tesla glaube. Die Aktien der drei großen deutschen Autobauer hingegen würde ich meiden. Wobei mein Ranking der drei, nach dem Abgang von VW-CEO Müller, wie folgt lautet: BMW ist die Nummer 1, dann folgt Volkswagen (VW) und dann erst Daimler.

Die Daimler-Aktie hat viele Fans, ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...