Seit einigen Wochen haben wir hier auf aktienlust.tv den Autosektor in den Fokus gerückt und Ihnen erläutert, warum wir mittel- und langfristig davon überzeugt sind, dass Daimler & Co. bald wieder aus ihrer Talsohle herauskommen werden. Doch einmal mehr zeigt sich, dass es schier unmöglich ist, die Tiefstkurse einer langfristig unverändert aussichtsreichen aber kurzfristig unter Druck geratenen Branche auszuloten. Dennoch sollten Sie sich jetzt damit beschäftigen, in deutsche Autoaktien zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...