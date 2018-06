Situation innerhalb der Union scheint sich zu verschlechtern DE30 prallt an Unterstützung bei 12.450 Punkten ab Beiersdorf (BEI.DE) setzt den zweitägigen Preisverlust fort (-7,3%)

Die meisten europäischen Aktienmärkte eröffneten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Der DE30 hängt den anderen westeuropäischen Indizes etwas hinterher. Dennoch liegt er noch über dem gestrigen Schlusskurs. Automobilunternehmen gehören in den ersten Minuten des Handelstages erneut zu den größten Verlierern, während Minen- und Bankaktien einen ordentlichen Start hinlegen. Die Asylkrise könnte für die deutsche Bundeskanzlerin zu einem größer als erwarteten Problem werden. Der deutsche Innenminister und noch amtierende CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat sich negativ gegen Merkels Flüchtlingspolitik geäußert und Ihr eine zweiwöchige Frist gesetzt, um die Probleme zu klären. Christian Bäumler, ein wichtiges Mitglied der CDU, sagte, dass es mitunter Sinn macht, dass sich seine Partei auf den Wahlkampf in Bayern vorbereitet. Somit schließt Bäumler nicht aus, die Unionskoalition aufzukündigen. Dies wäre ...

