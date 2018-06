Um Europas Kreditgeschäft anzuheizen, lieh die EZB den Geschäftsbanken umsonst Geld. Frühzeitig zurückgezahlt haben bisher nur wenige Banken.

Die Banken im Euro-Raum zahlen nur in geringem Umfang die langfristigen Nulltarif-Kredite der EZB frühzeitig zurück. Die Gesamtsumme werde bei elf Milliarden Euro liegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. An den Finanzmärkten war zum Teil mit einem höheren Volumen gerechnet worden. Bei dem ersten von vier EZB-Kreditgeschäften, ...

