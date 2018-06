Zuletzt sah es danach aus, dass in der Euro-Zone keine allgemeinen Regeln zum Abbau von Altkrediten geben wird. Die Bundesbank macht jetzt Druck.

Die Bundesbank dringt auf einen raschen Beschluss der EZB-Bankenaufsicht zum Abbau fauler Altkredite in den Büchern der Geldinstitute. "Wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung, wie der Altbestand an ausfallgefährdeten Krediten von der Aufsicht behandelt wird", sagte Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling am Freitag im Gespräch mit Reuters: "Bis es so weit ist, sollte es jetzt nicht mehr lange dauern."

Wuermeling sitzt für die Bundesbank derzeit im höchsten Entscheidungsgremium der bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelten Bankenaufsicht, die im Fachjargon SSM heißt. Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Aufsicht über die großen Geldhäuser im Währungsraum zuständig.

Die oberste EZB-Bankenkontrolleurin Daniele Nouy hatte jüngst signalisiert, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...