Ein Jahr lang, zwischen Herbst 2016 und Herbst 2017, sah die Siltronic-Aktie (ISIN: DE000WAF3001) eine nahezu unglaubliche Hausse. Alles schien möglich, nach oben gab es offenbar keine Grenzen. Danach wurde der Kursverlauf deutlich volatiler, aber bis Ende März gelang dennoch ein neues Rekordhoch nach dem anderen. Bei 160,55 Euro war dann am 22. März Schluss. Was aber zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte. Und bis vor zwei Wochen hätte Siltronic noch jederzeit mit zwei, drei festeren Tagen an und über diese Rekordmarke laufen können. Jetzt notiert die Aktie über 30 Euro unter diesem Hoch und droht, mittelfristig entscheidende Unterstützungen zu durchschlagen. Genauer gesagt ist sie schon dabei, denn der Kurs liegt bereits inmitten der dafür relevanten Auffangzone zwischen 125 und 132 Euro. Aber warum? Was ist heute anders als vor zwei Wochen?

Was das Unternehmen selbst angeht: ...

