Barrick Gold konnte nun ein relativ gutes Signal an den Markt geben. Der Wert hat am Donnerstag zwar nur minimal gewonnen, ist dabei aber über einer wichtigen Marke geblieben. Dieses Signal wird als Aufwärtschance begriffen, wenn es nach der Expertise der charttechnischen Analyse geht. Im Detail: Die Aktie verharrt aktuell in etwa bei 11 Euro. Hier ist der charttechnische Aufwärtstrend, der seit Anfang März sichtbar ist, auf einem Plateau, das offenbar hilft, um Kraft zu sammeln. Gäbe es eine ... (Moritz von Betzenstein)

