Norilsk Nickel befindet sich auch nach dem Donnerstag noch immer in einem kräftigen charttechnischen Aufwärtstrend. Die Chancen auf einen deutlichen Ausbruch nach oben sind überaus groß, meinen die Analysten. Gerade am Donnerstag ist noch ein wichtiges Signal gesetzt worden. Im Detail: Die Aktie stabilisierte mit einem kleinen Aufschlag die Untergrenze bei 15 Euro. Gut, denn damit setzte sich der Aufwärtstrend fort, der Anfang April begonnen hatte. Gestartet war der Lauf bei 12,50 Euro, so dass ... (Moritz von Betzenstein)

