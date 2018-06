Die Commerzbank hat zu Ende dieser Woche wieder etwas an Wert gewonnen. Das könnte den Eindruck erwecken, die Aktie habe nun die Chance auf eine deutlichere Erholung. Chartanalysten indes widersprechen dieser These nachdrücklich. Vermutlich legt der Wert zwischenzeitlich nur die ein oder andere Pause ein, der Abwärtstrend bleibt indes intakt. Sollten die nun unterschrittenen 9 Euro in den kommenden Tagen eindeutiger unterboten werden, dann dürfte es sogar bis zu 6 Euro in die Tiefe gehen, heißt ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...