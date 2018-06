(shareribs.com) London 22.06.18 - Für Nickel ging es am Freitag an der London Metal Exchange nah oben, während Aluminium und Kupfer weiter unter Druck lagen. Auch Zink lag unter Druck und hat das geringste Niveau seit zehn Monaten erreicht, da hier ein Anstieg der Produktion erwartet wird. Der fortgesetzte US-Handelsstreit wirkt sich auch an den Metallmärkten weiter aus. Die jüngsten Maßnahmen, die ...

