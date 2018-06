Am Freitag verbuchen die US-Börsen solide Aufschläge. Der Handelsstreit aber bleibt eine Belastung.

Kursaufschläge bei den Energiewerten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. Im Fokus des Handels stand auch der Zollstreit mit der Europäischen Union. Technologiewerte kamen nach enttäuschenden Zahlen des Softwarekonzerns Red Hat kaum vom Fleck.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte im frühen New Yorker Nachmittagshandel 0,7 Prozent im Plus bei 24.630 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 2761 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stagnierte bei etwa 7709 Stellen.

Beim Opec-Treffen in Wien einigte sich das Exportkartell mit seinen Verbündeten über eine Erhöhung der Fördermengen um eine Millionen Barrel pro Tag. "Da aber nicht alle Länder in der Lage sein werden, an dieser Erhöhung mitzuwirken, würde die tatsächliche Fördermengenausweitung nur 600.000 Barrel pro Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...