Die Indizes sind zum Ende der Woche nun endlich etwas ruhiger geworden, stellen die Analysten fest. Damit hat sich möglicherweise die Chance ergeben, dass in der kommenden Woche der Fokus nicht mehr auf den zuletzt zittrigen Anlegern liegt, sondern auf den guten Unternehmensergebnissen.

Dax: bleibt ruhig

Der Dax hat in den vergangenen Handelsstunden zwischen leichten Gewinnen und Verlusten hin- und hergeschwankt. Die Bilanz wird am Ende des Tages in etwa bei Plus/Minus 0 % liegen. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...