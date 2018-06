Kaum ein Unternehmen konnte in den letzten Jahren eine solch überragende Entwicklung vorweisen wie Wirecard. Mit nahezu jedem Quartal stiegen Umsätze und Gewinne deutlich an und auch der Aktienkurs erreichte immer wieder neue Höchststände. Geht es nach den Analysten, wird sich daran so schnell nichts ändern.

Die Experten erwarten für das laufende Jahr, dass Wirecard seine Umsätze erneut um knapp 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern können wird. Dadurch ergibt sich auch für die ... (Robert Sasse)

