Die Aktie der Deutschen Bank zeigte sich in den vergangenen Wochen relativ stabil. Nachdem der Wert bis Ende Mai rasant nach unten gelaufen war, ging es jetzt auf einem Niveau zwischen 9,28 Euro und 9,50 Euro weiter. Am Freitag betrug der Aufschlag sogar fast 2 %, womit die Aktie sich in einem veritablen Erholungsmodus befinden könnte. Dennoch warnen Chartanalysten.

Konkret: Die Aktie hat zuletzt einen massiven Abwärtstrend begonnen und seit Jahresanfang deutliche 40 % eingebüßt. Das ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...