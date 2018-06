Honda legte Rekordzahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor und warnt vor einem starken Gewinnrückgang. Es wird erwartet, dass der Gewinn 2018 um die Hälfte einbricht. Ein Umsatz von über 15 Bio Yen, fast 10% mehr als im Vorjahr, konnte 2017 erwirtschaftet werden. Unterm Strich steht ein Gewinn von über 1 Bio Yen, was einem Anstieg von 72% entspricht. Alle Segmente konnten wachsen, und die Umsätze stiegen in allen Regionen. Im Mutterland Japan und in Europa stieg der Umsatz um 7%. Auf dem ... (Volker Gelfarth)

