Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa hat eine Explosion bei einer Wahlkampfveranstaltung überlebt. Staatliche Medien sprechen von einem Attentat.

In Simbabwe ist ein Stadion bei einem Wahlkampfauftritt von Präsident Emmerson Mnangagwa von einer Explosion erschüttert worden. Mnangagwa berichtete im Staatsfernsehen, der Sprengkörper sei wenige Zoll von ihm entfernt explodiert. Nach einer Rede war er am Samstag von der Bühne getreten und in ein Zelt für wichtige Personen gegangen, wo sich wenige Sekunden später die Explosion ereignete.

Mnangagwa sagte, schon oft seien Attentate auf ihn verübt worden und er sei dies gewöhnt. "Ich kann ihnen versichern, dass dies meine normalen Feinde sind", ...

