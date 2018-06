Conti blickt auf ein wachstumsstarkes und profitables Geschäftsjahr 2017 zurück. Der Umsatz stieg um 8,5% auf 44 Mrd ? bei einer bereinigten operativen Ergebnismarge von 10,9%. Unterm Strich verdiente Conti 6,5% mehr und hat seine Jahresziele übertroffen. Die Dividende wurde um 25 Cent auf 4,50 ? erhöht ? die sechste Anhebung in Folge. Für die Mobilität der Zukunft ist der Konzern bestens gerüstet: Conti ist technologisch wegbereitend und investiert in großem Umfang in die Technologien von morgen. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...