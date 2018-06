Sixt blieb auch 2017 auf Expansionskurs und hat den Trend der Vorjahre fortgesetzt. Die Geschäfte waren geprägt von Fortschritten bei der weltweiten Expansion und von Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. Mit einem Anstieg um 31,6% erreichte das Ergebnis vor Steuern (EBT) 287,3 Mio - und lag damit erheblich über den ursprünglichen Erwartungen. Der Umsatz legte dank des Wachstums auf breiter Basis im In- und Ausland um 7,9% zu. Die Aktionäre sollen an dieser Geschäftsentwicklung und an der exzellenten ... (Volker Gelfarth)

