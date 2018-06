In der Auseinandersetzung um die Zukunft der Neuen Halberg-Guss verschärft sich der Ton. Der Arbeitgeber warnt vor Jobverlust wegen des Streiks.

Der Konflikt um den Autozulieferer Neue Halberg-Guss (NHG) spitzt sich zu. Am Leipziger Werk blockierten streikende Beschäftigte am Samstag die Auslieferung bereits fertiggestellter Motorblöcke. Zudem wies die IG Metall Warnungen des Arbeitgebers vor einem Jobverlust harsch zurück. "Es ist der Sinn eines Streiks, maximale ökonomische Auswirkungen zu erzielen", sagte Bernd Kruppa, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, am Samstag. "Es bleibt dabei. Wir streiken weiter."

Kruppa reagierte damit auf einen offenen Brief der NHG. Darin hatte der Arbeitgeber die Beschäftigten am Freitag vor einem Jobverlust gewarnt. Wegen des Streiks komme es bei ersten Kunden zu Ausfällen in der Produktion. Mit jedem weiteren Tag riskiere man den Verlust dieser Kunden und damit auch den Verlust aller Jobs in Saarbrücken.

Bei ...

