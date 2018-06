Der US-Einzelhandelsgigant Walmart hat, gemäß einer Patentanmeldung, die von dem U.S. Patent and Trademark Office veröffentlicht wurde, ein weiteres Patent erhalten, diesmal für ein System, das medizinische Aufzeichnungen von einer tragbaren Vorrichtung auf einer Blockchain speichert. Das System, so das Dokument, ermöglicht es Medizinern, medizinische Daten von einem Patienten abzurufen, welcher nicht mehr kommunizieren kann. Die Krankenakten des Patienten werden theoretisch auf einer Blockchain ...

