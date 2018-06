Geely ist ein Automobilzulieferer, der mittelfristig Schlagzeilen machte, da das Unternehmen einige Anteile an Daimler erworben hatte. Am Finanzmarkt ist es zuletzt wieder etwas nach unten gegangen. Die Kurse schwanken im Mittel indes, so dass vollkommen offen erscheint, welche Richtung nach dieser Woche angeschlagen werden wird. Im Einzelnen: Charttechnisch befindet sich Geely nun in einem Seitwärtstrend, der allerdings eine beachtliche Range aufweist. Die Kurse schwanken zwischen 2,20 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...