Zürich (awp) - Die Swiss Life baut ihre Stellung am deutschen Immobilienmarkt aus. Sie übernimmt die auf Unternehmensimmobilien spezialisierte BEOS mit Sitz in Berlin. BEOS verwaltete Ende 2017 Immobilien im Wert von 2,6 Milliarden Euro auf einer Mietfläche von über 2,6 Millionen Quadratmetern, wie es in der Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...