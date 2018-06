DAX - Schwacher Wochenauftakt erhöht Abwärtsrisiken (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am vergangenen Freitag konnte sich der DAX zur Eröffnung wieder über die Unterstützung bei 12.528 Punkten retten und eine Erholung starten, die den weiteren Handelstag bestimmte. In der Spitze erreichte der Index jedoch nur die 12.600 Punkte-Marke und drehte im nachbörslichen Handel wieder nach Süden ab. Diese Abwärtsbewegung setzt sich aktuell in der Vorbörse fort und deutet auf einen weiteren Angriff der Bären auf die wichtige Unterstützung bei 12.485 Punkten hin. Charttechnischer Ausblick (Stand: 08:20 Uhr): Sollte der Index jetzt nicht direkt über 12.600 Punkte ansteigen,...

