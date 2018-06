Die Erste Group Bank AG hat mit SIF Oltenia, dem Minderheitsaktionär der Banca Comerciala Romana (BCR), eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf dessen gesamten 6,29%-Anteils an der BCR (1.023.534.303 Aktien) abgeschlossen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion: Cash für 1.023.534.303 BCR-Aktien zu einem Kurs von EUR 0,136 je Aktie (RON 0,64 je Aktie auf Basis des Wechselkurses vom 22. Juni 2018). Mit Abschluss der Transaktion wird die Beteiligung der Erste Group an der BCR auf 99,88% steigen. Die verbleibenden 0,12% bzw. 19.830.840 BCR-Aktien werden hauptsächlich von ehemaligen und aktiven BCR-Mitarbeitern gehalten. Die BCR wurde zum ersten Quartal 2018 mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von 1,35 bewertet, was den Marktbewertungen börsennotierter...

