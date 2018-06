Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) will eine Dividende von 0,77 Euro für das Geschäftsjahr 2017 ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre an diesem Montag auf der Hauptversammlung in Berlin ab. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 18,09 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,26 Prozent. Das Unternehmen zahlte im letzten Jahr eine Dividende in Höhe von 0,72 Euro. Insgesamt ...

