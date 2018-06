Neun Monate vor dem geplanten Brexit gibt es immer noch kein Abkommen. Viele Unternehmen, darunter auch BMW, wissen nicht, was nach März 2019 auf sie zukommt. Welche Möglichkeiten der Autobauer jetzt hat.

Die Antwort auf die Drohung kam prompt: Am Samstag hatten mehrere Minister in Großbritannien erneut gesagt, dass auch ein Ausstieg aus der EU ohne Abkommen ein denkbares Szenario sei. Einen solchen harten Brexit findet die Industrie aber gar nicht witzig. Airbus drohte umgehend mit einem Teil-Rückzug, Siemens sieht zumindest einen Schaden auf die Unternehmen zukommen. Und BMW will - wenn es nicht bald ein Abkommen gibt - seine Investitionen prüfen.

Bis Ende Sommer müsse Klarheit herrschen, sagte der BMW-Repräsentant in Großbritannien, Ian Robertson, dem Sender BBC. Das Münchner Unternehmen stellt auch die Marken Mini und Rolls-Royce her und hat rund 8000 Beschäftigte im Vereinigten Königreich. "Wenn wir in den nächsten Monaten keine Klarheit bekommen, müssen wir damit beginnen, Alternativpläne zu entwickeln." Sonst würde der Konzern Geld in Konstruktionen investieren, "die wir vielleicht nicht benötigen, in Lagerhallen, die vielleicht künftig nicht brauchbar sind".

Kurzfristig verlassen wird BMW die Insel nicht - schließlich hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...