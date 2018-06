Fast fünf Prozent Minus bei OSRAM heute Vormittag … was ist denn hier los? Was die Nachrichtenlage angeht, ist da nichts zu finden … aber das muss in dieser Situation auch nicht sein. Die Trader haben momentan das Ruder in der Hand. Und sie haben OSRAM (ISIN: DE000LED4000) als ideales "Opfer" auserkoren. Basis dessen war die Umsatz- und Gewinnwarnung Ende April, bei der der Leuchtmittelspezialist die unsichere makroökonomische Lage und den festen Euro als Grund für die Reduzierung der Ziele nannte. Genau das verschärft sich jetzt, was die Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angeht … und der heilsame Abstieg des Euro hat zumindest eine Pause eingelegt und wirkt, als könnte der Euro im Zuge einer Bodenbildung wieder nach oben drehen … und damit für ein exportlastiges ...

