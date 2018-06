Bei VW braucht man sich als Aktionär wohl kaum über Langeweile zu beklagen - Stichwort jüngste Verhaftung des Vorstandsvorsitzenden von Audi im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal. Doch es gibt auch andere Nachrichten, die vielleicht nicht so große Schlagzeilen machen, aber für die Einschätzung der VW-Aktie durchaus auch Bedeutung haben. So teilte VW mit, dass es Neuigkeiten bei der Tochter ?Volkswagen Truck & Bus? gebe. Diese werde umbenannt in ?TRATON GROUP?. Warum TRATON? Dazu teilt VW mit, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...