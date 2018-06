Die AT&S-Aktie war 2017 wohl einer DER Highflyer an der Börse schlechthin. Gestartet bei 10 Euro hatte sich das Papier aufgrund einer deutlich dynamischeren Geschäftsentwicklung ab dem zweiten Quartal bis Jahresende in der Spitze bis auf rund 24 Euro mehr als verdoppelt. Seitdem CEO Andreas Gerstenmayer mit den Anfang dieses Jahres präsentierten Zahlen zum dritten Quartal ein Transformationsjahr für 2018/19 in Aussicht stellte, hat die Aktie jedoch sukzessive verloren. Dies hat sich mit einem eher gemischten Ausblick Anfang Mai nochmals verstärkt. Doch ist der Kursverfall gerechtfertigt? Oder vielmehr übertrieben?Der Leiterplattenhersteller AT&S hat wohl eines seiner erfolgreichsten Geschäftsjahre hinter sich. Nachdem in den Vorjahren in China am Standort Chongqing massiv in neue Kapazitäten investiert wurde, konnte nun die "Ernte" eingefahren werden. Insbesondere eine technologische Weiterentwicklung bei High-End Leiterplatten sorgte für einen Wachstumsschub. Inoffiziellen Angaben zufolge konnte für den neuen Technologiestandard mSAP Apple mit dem iPhone X als erster Kunde gewonnen werden - mSAP hat somit den bisherigen Standard HDI abgelöst.Aber auch im Bereich IC Substrate wurden in China weitere Kapazitäten hinzugewonnen. Dabei geht es um Computing Anwendungen, ...

