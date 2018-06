Die Aktie von Facebook hat am Montag weitere 2,5 % abgegeben. Damit hat sich indes am laufenden Trend nichts geändert. Denn die US-Aktie befindet sich in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend, der seit Anfang April für kräftig steigende Notierungen sorgt. Nachdem der Wert wegen der Datenschutzproblematik unter Druck geraten war, hat er sich inzwischen aus dem Stimmungsloch nach oben gearbeitet. Die Aktie verteuerte sich um annähernd 50 Euro zu und schaffte damit ein Plus von über 35 ... (Moritz von Betzenstein)

