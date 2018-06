Der gestrige Ausverkauf an den Aktienmärkten führte vor allem im DAX zu einer allmählich gefährlichen technischen Entwicklung. Hier droht eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die aber erst dann aus technischer Sicht wirklich zum Tragen kommt, wenn der deutsche Leitindex auch noch unter die Unterstützungszone zwischen 11.800 und 12.000 Punkte abkippt. Ganz anders sieht die Ausgangslage in New York aus. Hier haben alle relevanten Indizes noch reichlich Luft nach unten, ohne die jeweiligen Aufwärtstrends ...

