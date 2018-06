Zürich (awp) - Nach dem Kursrutsch am Vortag hat die Schweizer Börse am Dienstag Boden gefunden. Der Leitindex SMI pendelte in einer Berg- und Talfahrt um den Schlussstand vom Montag herum und schloss letztendlich leicht im Plus. Händler sprachen von einem richtungslosen Handel angesichts des von den USA angezettelten Handelsstreits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...