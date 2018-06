Erinnern Sie sich noch an den Tag der jüngsten EZB-Sitzung? Es war der 14. Juni, als die Europäische Zentralbank mit ihrem Statement zu Zinsen und Anleihekäufen eine unerwartete Rallye an den Aktienmärkten auslöste. Der Dax stieg auf knapp 13.200 Punkte und sorgte für viele strahlende Gesichter rund um das Börsenparkett. Keine zwei Wochen später ist von dieser Euphorie nichts mehr zu spüren. Der deutsche Leitindex hat innerhalb von sieben Handelstagen 900 Punkte oder sieben Prozent an Wert verloren - selbst die bislang so stabilen Tech-Werte in den USA fangen an zu straucheln (Mehr dazu hier: Wenn sich zwei streiten...).Der erhoffte und nach der EZB-Rallye von vielen auch erwartete Durchmarsch auf neue Jahreshochs ist damit vom Tisch. Stattdessen übernehmen die Crash-Propheten langsam aber sicher das Zepter und warnen davor, dass dies nur der Anfang einer wirklich heftigen Korrektur an den Aktienmärkten sei. Ob die Dauermahner diesmal Recht behalten, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist aber, dass die Anfang 2016 gestartete Aufwärtsbewegung beim Dax in diesem Jahr spürbar an Dynamik verloren hat. So "leicht" wie in den beiden Vorjahren lässt sich 2018 an der Börse kein Geld mehr verdienen.Oberstes Gebot: Runter mit dem RisikoAuch für die Akteure bei wikifolio.com ist das Umfeld an den Märkten deutlich anspruchsvoller geworden. ...

