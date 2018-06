Gegenüber Vorjahr (1.900 Mrd. Euro) bedeutet dies ein Wachstum um 143 Mio. Euro (+7,5 %). Zum Stichtag beschäftigt ebm-papst 15.115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 14.398 /+717). Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäfts-führung der ebm-papst Unternehmensgruppe: "Wir haben es erstmalig geschafft, als Unternehmensgruppe die Grenze von zwei Milliarden Euro zu überschreiten und das mehr als deutlich. In Zeiten von Material-engpässen, Kapazitätsproblemen und politischen Unsicherheiten ist dies eine herausragende Leistung. Wir konnten fast in allen Regionen, in allen Märkten, an allen Standorten wachsen, und das vielfach sogar zweistellig". Mit der Einführung des Strategieprogramms "one ebm-papst" ...

