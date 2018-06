Der Immobilienkonzern Grand City Properties (ISIN: LU0775917882) will die Dividende auf 0,73 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,68 Euro) anheben. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung des im MDAX gelisteten Unternehmens in Luxemburg ab. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, die Dividende in Form von Aktien zu beziehen (Aktiendividende). Die Ausschüttung der Bardividende soll am 16. Juli erfolgen. ...

