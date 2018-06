Wie E.ON am Dienstag mitteilte, ist das Unternehmen nicht mehr länger an seiner ehemaligen Kraftwerkstochter Uniper beteiligt. Der Verkauf der Anteile in Höhe von 46,7 Prozent an den Versorger Fortum aus Finnland sei jetzt vollständig abgeschlossen. E.ON verabschiedet sich mit dem Schritt fast vollständig aus der Stromerzeugung mit Kohle, Erdöl und Gas. Abgespalten wurde Uniper bereits im Jahre 2016 und im Zuge dessen auch an die Börse gebracht. Mit dem Verkauf nimmt E.ON etwa 3,8 Milliarden ... (Robert Sasse)

