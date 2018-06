Yamana Gold bleibt in der stabilen Verfassung, die wir dem Wert bereits zugewiesen hatten. Am Dienstag ist der Kurs zwar etwas nach unten gerutscht, dennoch haben sich die Verhältnisse zuletzt nicht mehr verschlechtert, sondern verbessert. Kursziel sind und bleiben 3 Euro. Im Einzelnen: Nun sind wichtige Hürden bei 2,50 Euro nicht nur erobert, sondern auch am Dienstag noch verteidigt worden, da die Kursverluste nicht unter diese Marke geführt haben. Dabei ist die Aktie noch immer im charttechnischen ... (Moritz von Betzenstein)

