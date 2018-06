Einer der Favoriten für zahlreiche Silberfans ist die Aktie von First Majestic Silver. Der Wert ist unverändert seit Anfang Februar in einem starken Aufwärtstrend verankert. Dabei haben die Kurse ausgehend von gut 4,10 inzwischen mehr als 2,30 Euro, also über 50 % aufgesattelt. Das Bild vom Aufwärtstrend ist vor allem dahingehend positiv, als die Aktie in einem Aufwärtstrendkanal kletterte, bei dem Hoch- und Tiefpunkte relativ nah beieinander liegen. Damit entsteht relativ viel Sicherheit, da ... (Moritz von Betzenstein)

