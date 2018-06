Die "Lifeline" ist nach tagelanger Ungewissheit in Malta angekommen. Das Schiff verdeutlicht die Not im Mittelmeer unmittelbar vor einem EU-Gipfel.

Nach einer tagelangen Odyssee auf See ist das Rettungsschiff "Lifeline" mit 234 Flüchtlingen und Migranten an Bord in einen Hafen von Malta eingelaufen. Anschließend sollte der deutsche Kapitän Claus-Peter Reisch am Mittwoch von der Polizei befragt werden. Er verließ das Schiff als Letzter, umarmte zuvor Crewmitglieder, und stieg dann in ein bereitstehendes Polizeiauto. Heute beginnt in Brüssel der EU-Gipfel mit dem Schwerpunkt Flüchtlingspolitik.

Die "Lifeline" war fast eine Woche unterwegs, während sie auf eine Genehmigung wartete, in einen europäischen Hafen einzulaufen. Die Zuwanderer waren zuvor aus libyschen Gewässern gerettet worden. Ziel ist, die Migranten nun auf acht EU-Staaten zu verteilen - den Angaben zufolge handelt es sich um Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal, Irland, die Niederlande, Belgien und Malta. Die Rolle Deutschlands bei der Aufnahme war zunächst unklar.

Jeweils einzeln wurden die Migranten von dem Rettungsschiff heruntergeholt, medizinisches Personal begleitete sie. Maltas Ministerpräsident ...

