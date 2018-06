Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,32 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Nürnberg ab. Dies entspricht einer Anhebung von 6,7 Prozent gegenüber der regulären Dividende im Vorjahr (0,30 Euro). Zusätzlich wurde im Vorjahr noch eine einmalige Jubiläumsdividende in Höhe ...

