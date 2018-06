Dow Jones - Trump will aus der WTO?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average konnte sich gestern nach einer sehr schwachen ersten Handelshälfte wieder deutlich erholen und beendete den Handelstag in der Nähe der Tageshochs oberhalb von 24.200 Punkten.

Aktuell wird der Index im Bereich 24.340 Punkte erwartet, also erneut gut 130 Punkte über dem gestrigen Schlusskursniveau. Ausgehend von diesem Level sind zwei Szenarien denkbar: Ein Verlassen des Abwärtstrendkanals im Stundenchart und eine Rallybewegung in Richtung 24.500/600 Punkte, oder ein erneuter Rücksetzer innerhalb des Abwärtstrendkanals im Stundenchart.

Es gibt allerdings aktuell kein favorisiertes Szenario. Zum einen ist heute der letzte Handelstag des Halbjahres und des Quartals. Es muss also mit "window dressing" und dergleichen gerechnet werden. Zum anderen geht das Gerücht um, dass Trump die WTO verlassen möchte. Das dürfte zwar schwierig werden. da der US-Kongress das nicht mitmachen dürfte, dennoch sorgt das natürlich auch zusätzlich für Verunsicherung. Eine Chartprognose vor diesem Hintergrund hätte eher den Charakter eines Roulette-Spiels.

Dementsprechend ist im Dow kurzfristig die Seitenlinie keine verkehrte Option. In der kommenden Handelswoche ergeben sich hoffentlich wieder etwas verlässlichere Strukturen bei den US-Indizes. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2018 - 28.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 28.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

