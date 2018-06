Der Mobilfunkanbieter Freenet steigt bei der Elektronikkette Ceconomy ein. Über eine Kapitalerhöhung sichert sich das TecDax -Unternehmen rund 9 Prozent an dem Betreiber der Elektronikhändler Media Markt und Saturn, wie beide Unternehmen am Freitag überraschend nach Börsenschluss mitteilten.

Ceconomy will den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 277 Millionen Euro zur Stärkung der eigenen Bilanz verwenden und damit die eigene Strategie weiter umsetzen. Freenet verkauft mit der Tochter Mobilcom-Debitel seit über 25 Jahren in den Elektronikmärkten eigene Mobilfunkverträge. Ceconomy erhöht mit dem Schritt das eigene Kapital um 10 Prozent und bekommt für jede neue Aktie 8,50 Euro. Der Schlusskurs lag im Xetra-Hauptgeschäft am Freitag bei 7,138 Euro.

Am Kapitalmarkt kam die Maßnahme bei Ceconomy-Aktionären gut an. Der Kurs des Unternehmens sprang auf der Handelsplattform Tradegate um 12 Prozent nach oben. Der Kurs des Freenet-Papiers reagierte zunächst nicht auf die Neuigkeiten./men/he

ISIN DE000A0Z2ZZ5 DE0007257503

AXC0286 2018-06-29/18:28