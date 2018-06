Die erst im Frühjahr an die Börse gegangene Siemens Heathineers-Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend. Seit dem Sprung aufs Parkett zog der Kurs schwungvoll an. Ihr bisheriges Hoch erreichte die Aktie am 21. Juni bei 37,28 Euro. Auf Schlusskursbasis wurde das Hoch sogar noch einen Tag später ausgebildet.

Da die Aktie zuvor in immer kleineren Schritten angestiegen war, dürften die massiven Kursverluste der letzten Handelstage viele Anleger überrascht haben. Ein erster Rutsch führte ... (Dr. Bernd Heim)

