Der von einem ehemaligen Lehrer gegründete E-Commerce Gigant Alibaba dominiert nicht nur den chinesischen E-Commerce, der Konzern investiert auch in viele andere zukunftsträchtige Felder wie KI, Smart Cities oder auch mobilen Geldtransfer, wie ihn die eigene Hong Konger Tochter Ant Financial anbietet.

Ant Financial startet neuen Bezahlservice

Am Montag, den 25. Juni 2018, startete Ant Financial seinen neuen Service für Geldüberweisungen, AliPayHK. Das Revolutionäre an dem Service ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...