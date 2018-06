Die US-Bankenaufsicht hatte einen neuen Stresstest für Banken angesetzt. Die US-Tochter der Deutschen Bank fiel nun durch den Stresstest der US-Notenbank durch.

Einzige Bank, die durch den Test fällt

Es ist keine Überraschung für die Anleger, dies zeigte sich auch in den Reaktionen an der Börse. Die Aktie war vorher schon auf einem Rekordtief von 8,77 Euro. Die Aktie konnte zwischenzeitlich sogar Gewinne verbuchen. Am Freitag notierte der Kurs der Bank bei 9,22 Euro. Aufseher der ... (Benjamin Fitzgerald)

Den vollständigen Artikel lesen ...