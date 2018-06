Yamana Gold ist in den vergangenen Handelsstunden stark geblieben. Der Wert hat zwar am Freitag nur 0,5 % gewonnen und auch in den zurückliegenden Tagen nur weniger aufgesattelt. Denn das Gesamtbild ist erfreulich. Der Wert ist dabei in einer Range von 10 Cent in einem Aufwärtstrendkanal nach oben gelaufen. Die Kurse konnte die Widerstände bei 2,40 Euro nach oben durchkreuzen. Diese Grenze kann nun auch als Unterstützung gelten, womit die Haltelinie stark genug sein dürfte, um zumindest an schwächeren ... (Moritz von Betzenstein)

